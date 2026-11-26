Издательство Bubble, выпустившее комикс «Майор Гром», и «Медиа-Телеком» (совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы) создали платформу комиксов и манги Topotoon. Площадка объединит каталоги российских издательств, оригинальные вебтуны собственного производства, произведения художников и сценаристов. Об этом пишет РБК.

Юридическое лицо Topotoon — ООО «Криэйт». По данным ЕГРЮЛ, организация была зарегистрирована в декабре 2023 года. Учредитель — Арам Габрелянов, гендиректор — Дарья Петрова.

На начальном этапе библиотека Topotoon будет насчитывать свыше 70 тыс. единиц контента. Партнерами платформы помимо Bubble станут Molot Hardcorp, Wizart Comics и другие издательства.

На площадке художники и сценаристы смогут самостоятельно публиковать главы без участия издательств, собирать свои работы в портфолио и получать донаты от читателей.