МТС соберет «цифровой штат» из 100 ИИ-сотрудников

МТС Web Services (MWS) готовит к запуску цифровой бэк-офис, состоящий примерно из 100 виртуальных сотрудников. Виртуальные специалисты должны будут выполнять реальные бизнес-функции. Впоследствии модель планируют распространить на другие компании группы АФК «Система», сообщает Forbes.

Компания создаст Центр компетенций виртуальных сотрудников и ищет руководителя, который превратит концепцию в полноценный продукт. В первую очередь в цифровой «штат» войдут виртуальные аналитики, HR-специалисты, бухгалтеры, юристы по типовым договорам, специалисты по закупкам и техподдержке, менеджеры коммуникационных проектов и ресурсного планирования, а также администраторы документооборота.

Каждый сотрудник будет работать в рамках определенной роли: у него появятся инструкции, доступ к корпоративным знаниям и инструментам, заданные пределы самостоятельности и измеримые показатели качества. При этом речь идет не об автоматизации отдельных задач, а о создании единой цифровой команды, способной самостоятельно выполнять целые бизнес-процессы.

По мнению экспертов, подобный подход может найти применение и внутри ERP-систем, где ИИ-агенты смогут собирать данные из разных подразделений и формировать для руководителей единую картину происходящего в компании. Главным критерием успеха такого проекта эксперты называют не число созданных виртуальных сотрудников, а долю операций, которые они способны надежно выполнять без постоянного контроля человека.

МТС не единственная российская технологическая компания, экспериментирующая с виртуальными сотрудниками. Так, ранее сообщалось, что Yandex B2B Tech запустит универсального ИИ-агента для бизнеса.