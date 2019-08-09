МТС представила маску для Instagram с использованием технологий дополненной реальности

Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС разработал маску для Instagram в виде шлема одной из скульптур проекта группы Action Half-Life, которую может примереть на себя любой пользователь. МТС является официальным партнером выставки.

Также компания разработала три фильтра с химерами. Это мопс, сфинкс и рыба из работы Inverso Mundus, которые можно поместить в реальный мир и сделать с ними фото или видео. Все активации разработаны с использованием технологии дополненной реальности.