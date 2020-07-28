МТС получила первую лицензию на 5G в России

МТС получила первую лицензию на оказание услуг связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25−24,65 ГГц в 83 субъектах России. Об этом Sostav рассказали в компании.

Роскомнадзор выдал МТС лицензию сроком до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями сети нового поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия, отметили в компании. Сейчас МТС тестирует использование 5G в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов в медицине, ритейле, промышленности, логистике.

Алексей Корня, президент МТС: Для МТС технологии «пятого» поколения — это важный инструмент для еще более активного развития строящейся продуктовой экосистемы, прежде всего в сфере проектов по автоматизации для бизнес-пользователей. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы технологии 5G стали по-настоящему массовыми, но уже сегодня очевидно, что они будут востребованы почти во всех отраслях и станут одним из важнейших драйверов развития экономики страны в ближайшие годы.

В начале июня сообщалось, что внедрение 5G в России могут отложить. В Минкомсвязи предложили отложить проект и направить деньги на цифровизацию госуслуг для населения и бизнеса. Так в ведомстве планировали сэкономить 2 млрд рублей, которые должны были пойти на работы по расчистке частот для сетей пятого поколения.