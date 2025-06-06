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06.06.2025 в 13:05

МТС летом отключит сети 3G в девяти городах России

До конца года компания отключит половину оставшихся базовых станций 3G по всей стране

МТС продолжает отключать сети мобильной связи устаревшего стандарта 3G и переводить освободившиеся частоты в стандарт 4G. В июне-июле компания полностью прекратит использование сетей третьего поколения в девяти городах России. Об этом сообщила пресс-служба МТС.

На этой неделе компания отключила 3G-покрытие в Бердске, Барабинске, Куйбышеве (Новосибирская область), Набережных Челнах (Татарстан) и Нефтекамске (Башкирия). С середины июня МТС откажется от старого поколения связи в Новоалтайске (Алтайский край), Суздале (Владимирская область) и Лабинске (Краснодарский край). В конце июля 3G будет отключен в Майкопе (Адыгея) и Приморско-Ахтарске (Краснодарский край).

В апреле и мае сети 3G перестали работать в городах Ревда (Свердловская область), Саяногорск (Хакасия) и Усолье Сибирское (Иркутская область). Всего до конца года МТС намерен отключить не менее половины оставшихся базовых станций 3G по всей стране.

При отключении 3G компания выстроила систему взаимодействия с абонентами по их адресному уведомлению и консультированию. Пилотные проекты прошли в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Ярославской областях.

Ранее МТС, T2, «Вымпелком» и «МегаФон» представили свои оценки затрат на запуск сетей 5G в Москве. По их расчетам, расходы составят от 100 млрд до 106 млрд руб. и окупятся через 30 лет.

МТС 3G
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