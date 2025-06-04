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18+
04.06.2025 в 10:10

Расходы на запуск 5G в Москве окупятся через 30 лет

Не более 3% смартфонов поддерживает 5G в предлагаемом диапазоне

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Операторы связи МТС, T2, «Вымпелком» и «МегаФон» представили свои оценки затрат на запуск сетей 5G в Москве. По их расчетам, расходы составят от 100 млрд до 106 млрд руб., сообщает «Коммерсант».

По оценке T2, «Вымпелкома» и МТС, затраты на создание сети 5G в Москве составят 100 млрд руб. По оценке «МегаФона» — 106 млрд руб. При таких показателях окупаемость проекта составит от 20 до 30 лет.

Также операторы указали на то, что планируемые к использованию полосы частот (4,8−4,99 ГГц) не оптимальны. Они требуют в полтора раза больше базовых станций (больше 22 тыс.), чем при работе на «золотом диапазоне», который сейчас занят силовыми структурами и спецслужбами.

В «Вымпелкоме» также добавили, что у предлагаемого диапазона есть проблемы с электромагнитной совместимостью, при этом «как с существующими пользователями этого спектра внутри страны, так и в рамках приграничной координации с соседними странами». По данным МТС, сегодня не больше 3% смартфонов поддерживает 5G в предлагаемом диапазоне.

Ранее сообщалось, что «Билайн» переведет частоты, используемые под стандарт 3G, под стандарт четвертого поколения в 15 регионах до конца 2025 года. Это позволит увеличить пропускную способность сети, повысить скорость передачи данных и улучшить качество связи.

5G
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