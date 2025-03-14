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18+
14.03.2025 в 14:35

МТС и Kokoc Group договорились о партнерстве в сфере ИИ и Big Data в диджитал-рекламе

Компании разрабатывают совместные технологии для рекламного рынка

МТС AdTech, рекламная вертикаль МТС, и Kokoc Group заключили соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения искусственного интеллекта и больших данных в диджитал-рекламе. В рамках партнерства клиенты Kokoc Group получат доступ к инструментам МТС AdTech, включая технологии ИИ, Big Data и программатик-рекламу. Об этом Sostav сообщили в МТС.

Там уточнили, что внедрение сервисов МТС AdTech в рекламные платформы Kokoc Group стало первым шагом. Кроме того, на этапе тестирования находятся «новые рекламные продукты». Например, комбинированные кампании с привлечением трафика из Telegram Ads в мини-приложения в мессенджере (WebApp технологии).

Решения появятся на платформе Kokoc Group весной 2025 года, уточнили в МТС.

Ранее сообщалось, что МТС AdTech запустила бета-версию модератора на основе искусственного интеллекта для проверки рекламных сообщений в Telegram Ads и СМС-рассылках.

МТС Kokoc Group рекламный рынок
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