МТС и Kokoc Group договорились о партнерстве в сфере ИИ и Big Data в диджитал-рекламе

МТС AdTech, рекламная вертикаль МТС, и Kokoc Group заключили соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения искусственного интеллекта и больших данных в диджитал-рекламе. В рамках партнерства клиенты Kokoc Group получат доступ к инструментам МТС AdTech, включая технологии ИИ, Big Data и программатик-рекламу. Об этом Sostav сообщили в МТС.

Там уточнили, что внедрение сервисов МТС AdTech в рекламные платформы Kokoc Group стало первым шагом. Кроме того, на этапе тестирования находятся «новые рекламные продукты». Например, комбинированные кампании с привлечением трафика из Telegram Ads в мини-приложения в мессенджере (WebApp технологии).

Решения появятся на платформе Kokoc Group весной 2025 года, уточнили в МТС.

Ранее сообщалось, что МТС AdTech запустила бета-версию модератора на основе искусственного интеллекта для проверки рекламных сообщений в Telegram Ads и СМС-рассылках.