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19.12.2024 в 15:05

МТС AdTech подключил ИИ для модерации текстов в Telegram Ads

Искусственный интеллект проверяет объявления на соответствие законодательству и нормам русского языка

МТС AdTech запустил бета-версию модератора на основе искусственного интеллекта (ИИ) для проверки рекламных сообщений в Telegram Ads и SMS-рассылках. ИИ автоматически будет проверять тексты на платформе «МТС Маркетолог» на соответствие законодательству, правилам рекламных площадок и нормам русского языка. Это позволит сократить время модерации кампаний в Telegram Ads с четырёх часов до нескольких минут, рассказали Sostav в пресс-службе МТС.

ИИ-модератор позволяет рекламодателям оперативно запускать кампании с актуальными предложениями, скидками и акциями. Виртуальный помощник проверяет текст объявления на отсутствие обсценной лексики, соответствие законодательству, соблюдение норм орфографии и пунктуации.

Если в тексте нет ошибок, рекламная кампания будет одобрена и запущена автоматически. Если ошибки есть, ИИ-модератор подскажет, что поправить. После исправления ошибок объявление проверяется повторно. Спорные случаи направляются на ручную проверку специалисту МТС AdTech.

МТС AdTech подключил ИИ для модерации текстов в Telegram Ads МТС AdTech подключил ИИ для модерации текстов в Telegram Ads

Владимир Фарафонов, руководитель Центра продуктов диджитал-рекламы и информирования МТС AdTech:

Мы убеждены, что искусственный интеллект имеет большой потенциал в рекламе, особенно в рекламе малого и среднего бизнеса. Уже сегодня он помогает рекламодателям существенно сократить время запуска рекламных кампаний и сэкономить рекламный бюджет. Наша цель — помочь рекламодателям на всех этапах запуска рекламы: от написания текста кампании до настройки таргетинга. ИИ-модератор — это лишь первый шаг «МТС Маркетолога» в развитии полноценных инструментов для запуска рекламных кампаний с использованием искусственного интеллекта.

искусственный интелект МТС Adtech
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