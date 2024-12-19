МТС AdTech подключил ИИ для модерации текстов в Telegram Ads

МТС AdTech запустил бета-версию модератора на основе искусственного интеллекта (ИИ) для проверки рекламных сообщений в Telegram Ads и SMS-рассылках. ИИ автоматически будет проверять тексты на платформе «МТС Маркетолог» на соответствие законодательству, правилам рекламных площадок и нормам русского языка. Это позволит сократить время модерации кампаний в Telegram Ads с четырёх часов до нескольких минут, рассказали Sostav в пресс-службе МТС.

ИИ-модератор позволяет рекламодателям оперативно запускать кампании с актуальными предложениями, скидками и акциями. Виртуальный помощник проверяет текст объявления на отсутствие обсценной лексики, соответствие законодательству, соблюдение норм орфографии и пунктуации.

Если в тексте нет ошибок, рекламная кампания будет одобрена и запущена автоматически. Если ошибки есть, ИИ-модератор подскажет, что поправить. После исправления ошибок объявление проверяется повторно. Спорные случаи направляются на ручную проверку специалисту МТС AdTech.