МТС увеличила долю в билетной платформе Ticketscloud до 100%

«МТС Лайв» — дочерняя структура МТС — нарастила долю в сервисе Ticketscloud с 85% до 100%, следует из выписки ЕГРЮЛ. Соответствующая запись появилась 23 декабря.

ООО «Тикетсклауд» — юридическое лицо билетной платформы Ticketscloud для организаторов мероприятий. Генеральным директором компании числится Егор Егерев.

Осенью 2023 года МТС купила 85% ООО «Тикетсклауд». Сделка предусматривала опцион по консолидации актива в течение двух лет. Финансовые условия договора не раскрывались.

Тогда отмечалось, что покупкой МТС рассчитывала укрепить позиции и увеличить долю на рынке продаж билетов.

Билетный агрегатор Ticketscloud был создан Егором Егеревым в 2014 году. Компания специализируется на сопровождении организации массовых мероприятий на всех этапах подготовки и проведения мероприятий, включая предоставление сервиса по продаже билетов.