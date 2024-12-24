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24.12.2024 в 16:25

МТС увеличила долю в билетной платформе Ticketscloud до 100%

Компания приобрела 85% компании в 2023 году

«МТС Лайв» — дочерняя структура МТС — нарастила долю в сервисе Ticketscloud с 85% до 100%, следует из выписки ЕГРЮЛ. Соответствующая запись появилась 23 декабря.

ООО «Тикетсклауд» — юридическое лицо билетной платформы Ticketscloud для организаторов мероприятий. Генеральным директором компании числится Егор Егерев.

Осенью 2023 года МТС купила 85% ООО «Тикетсклауд». Сделка предусматривала опцион по консолидации актива в течение двух лет. Финансовые условия договора не раскрывались.

Тогда отмечалось, что покупкой МТС рассчитывала укрепить позиции и увеличить долю на рынке продаж билетов.

Билетный агрегатор Ticketscloud был создан Егором Егеревым в 2014 году. Компания специализируется на сопровождении организации массовых мероприятий на всех этапах подготовки и проведения мероприятий, включая предоставление сервиса по продаже билетов.

МТС Ticketscloud
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