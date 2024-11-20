Выручка МТС AdTech за девять месяцев превысила 40 млрд рублей

МТС представил финансовые результаты своей рекламной вертикали. МТС AdTech нарастил выручку за девять месяцев на 55,6% год к году, до более 40 млрд руб. За третий квартал рост выручки составил 55,6%, до 15 млрд руб. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе МТС.

AdTech вырос благодаря расширению продуктового портфеля, наращиванию рекламного инвентаря и росту клиентской базы. Число зарегистрированных и подтверждённых клиентов МТС AdTech в третьем квартале возросло втрое, количество уникальных контрактов — в четыре раза. За девять месяцев число рекламных кампаний выросло на 112%, до 145 тыс.

Росту рекламной вертикали способствовали интеграция сторонних рекламных платформ и сервисов (myTarget, WhoIsBlogger) в «Маркетолог PRO», подключение новых внешних поставщиков Big Data, среди которых «Магнит», X5 Group и другие, а также запуск премиальных форматов рекламы в Telegram Ads с использованием изображения и видео.

В третьем квартале выручка МТС от рекламных технологий увеличилась в годовом выражении на 187,7%, до 5,9 млрд руб., маркетинговых технологий — на 19,9%, до 9,1 млрд руб.

Что касается других направлений МТС, то телеком показал рост доходов от услуг связи в третьем квартале на 6,8% год к году, до 119,8 млрд руб. Выручка МТС Банка за тот же период выросла на 37,4%. Экосистемная выручка продемонстрировала рост на 16,1%.