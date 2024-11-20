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20.11.2024 в 13:10

Выручка МТС AdTech за девять месяцев превысила 40 млрд рублей

За третий квартал показатель составил 15 млрд рублей

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МТС представил финансовые результаты своей рекламной вертикали. МТС AdTech нарастил выручку за девять месяцев на 55,6% год к году, до более 40 млрд руб. За третий квартал рост выручки составил 55,6%, до 15 млрд руб. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе МТС.

AdTech вырос благодаря расширению продуктового портфеля, наращиванию рекламного инвентаря и росту клиентской базы. Число зарегистрированных и подтверждённых клиентов МТС AdTech в третьем квартале возросло втрое, количество уникальных контрактов — в четыре раза. За девять месяцев число рекламных кампаний выросло на 112%, до 145 тыс.

Росту рекламной вертикали способствовали интеграция сторонних рекламных платформ и сервисов (myTarget, WhoIsBlogger) в «Маркетолог PRO», подключение новых внешних поставщиков Big Data, среди которых «Магнит», X5 Group и другие, а также запуск премиальных форматов рекламы в Telegram Ads с использованием изображения и видео.

В третьем квартале выручка МТС от рекламных технологий увеличилась в годовом выражении на 187,7%, до 5,9 млрд руб., маркетинговых технологий — на 19,9%, до 9,1 млрд руб.

Что касается других направлений МТС, то телеком показал рост доходов от услуг связи в третьем квартале на 6,8% год к году, до 119,8 млрд руб. Выручка МТС Банка за тот же период выросла на 37,4%. Экосистемная выручка продемонстрировала рост на 16,1%.

Выручка МТС AdTech за девять месяцев превысила 40 млрд рублей Выручка МТС AdTech за девять месяцев превысила 40 млрд рублей Выручка МТС AdTech за девять месяцев превысила 40 млрд рублей
МТС квартальная отчётность МТС Adtech
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