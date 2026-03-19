МТС Ads Premium Video добавил интерактивные механики в «Онлайн ТВ»

МТС Ads Premium Video (входит в МТС AdTech) обновила функционал «Онлайн ТВ» — размещения рекламы в трансляциях телеканалов через интернет. Рекламодателям стали доступны интерактивные форматы, которые позволяют интегрировать дополнительные элементы в видеоконтент для привлечения внимания (frame-roll), расширения сообщения (microsite), стимулирования покупки (shoppable ads) и персонализации контакта (dynamic-roll). Об этом Sostav сообщили в компании.

По данным внутренней аналитики МТС Ads Premium Video, использование интерактивных форматов повышает уровень запоминания рекламного сообщения на 30−50% по сравнению с традиционными видеороликами. Конверсии в целевое действие на сайте рекламодателя в среднем увеличиваются на 20−40%, добавили в компании.

Пользователи могут получать дополнительную информацию, участвовать в акциях или воспользоваться предложениями без прерывания просмотра контента. Разработчики инструментов полагают, что это снижает раздражение от рекламы и способствует формированию лояльности к брендам.

Размещение интерактивных форматов осуществляется по модели CPM. Доступны основные виды таргетинга: по географии, частоте показов и социально-демографическим характеристикам аудитории.

Александра Стрелкова, генеральный директор МТС Ads Premium Video: Бренды, использующие интерактивные форматы, выделяются на фоне конкурентов, так как предлагают пользователям более современный и удобный опыт взаимодействия. Это особенно важно для молодой аудитории (20−40 лет), которая ожидает персонализации и интерактивности от контента. Взаимодействие с интерактивными элементами позволяет собирать детальные данные о поведении пользователей. Это дает рекламодателям возможность получать расширенную статистику для оценки эффективности размещения, точнее формировать коммуникацию для будущих кампаний и воздействовать на средний уровень воронки продаж.

Ранее МТС Ads Premium Video и сейлз-хаус Launcher объявили о запуске совместного продукта для рынка CTV-рекламы. Партнеры объединили элементы экосистемы Smart TV — главный экран, IPTV и онлайн-кинотеатры — в единое предложение с максимальным охватом более 52 млн устройств.