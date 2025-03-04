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18+
04.03.2025 в 18:00

MTS Ads Premium Video вступила в АРИР

Генеральный директор MTS Ads Premium Video Александра Стрелкова назначена сопредседателем комитета Advanced TV Ad

МТС AdTech сообщает о вступлении дочерней структуры MTS Ads Premium Video в Ассоциацию развития интерактивной рекламы России (АРИР). Генеральный директор MTS Ads Premium Video Александра Стрелкова назначена сопредседателем комитета Advanced TV Ad. Она примет активное участие в обсуждении и реализации инициатив, направленных на развитие отрасли.

В фокусе внимания Александры Стрелковой — проработка стандартов рынка по направлениям реклама в «Смарт-ТВ», IPTV, «Онлайн-ТВ», продвижение инициатив в нормативно-правовые акты по значимым для рекламной отрасли вопросам, в частности, по вопросам форматов рекламы на видеоинвентаре.

Александра Стрелкова, генеральный директор MTS Ads Premium Video:

Одна из глобальных целей комитета — это структурирование рынка рекламы в Advanced TV, выработка единых метрик оценки эффективности и создание рекомендаций для рекламодателей. Работа в комитете позволит принимать участие в оценке рынка, в обсуждении законопроектов, проведении отраслевых исследований и осуществлении контроля за измерениями платформы.

Ранее Александра Стрелкова представляла в комитете онлайн-кинотеатр «Иви», в декабре прошлого года Стрелкова возглавила направление технологического видео-селлинга в МТС AdTech.

МТС АРИР МТС Adtech MTS Ads Premium Video
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