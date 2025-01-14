МТС Web Services представила сервис для безопасного обучения ИИ на персональных данных

MТС Web Services (MWS; входит в группу МТС) запустила облачную инфраструктуру, обеспечивающую безопасное обучение искусственного интеллекта (ИИ) на персональных данных (ПД). Об этом Sostav сообщили в компании.

Там подчеркнули, что в сервис войдут все инструменты, необходимые для обучения ИИ — от подготовленной для работы с ПД виртуальной инфраструктуры до специального ПО для взаимодействия с ML-моделями.

В сегмент виртуальной инфраструктуры с GPU можно будет перенести любую персональную информацию: от контактной до биометрических данных и специальных наборов ПД, включая национальность, философские убеждения или медицинские показатели. Их можно будет использовать для обучения ИИ.

Для обучения искусственного интеллекта на ПД в облаке компании смогут использовать уже готовую для работы ML-платформу MWS или развернуть в виртуальной инфраструктуре собственное ПО для обучения ИИ, а также свои ML-модели.

Отмечается, что сервисом смогут пользоваться любые компании, работающие с персональными данными. Но наиболее востребованным он будет в сфере здравоохранения, ретейла, e-commerce и финансовой отрасли.