МТС Web Services представила сервис для безопасного обучения ИИ на персональных данных

MТС Web Services (MWS; входит в группу МТС) запустила облачную инфраструктуру, обеспечивающую безопасное обучение искусственного интеллекта (ИИ) на персональных данных (ПД). Об этом Sostav сообщили в компании.
Там подчеркнули, что в сервис войдут все инструменты, необходимые для обучения ИИ — от подготовленной для работы с ПД виртуальной инфраструктуры до специального ПО для взаимодействия с ML-моделями.
В сегмент виртуальной инфраструктуры с GPU можно будет перенести любую персональную информацию: от контактной до биометрических данных и специальных наборов ПД, включая национальность, философские убеждения или медицинские показатели. Их можно будет использовать для обучения ИИ.
Для обучения искусственного интеллекта на ПД в облаке компании смогут использовать уже готовую для работы ML-платформу MWS или развернуть в виртуальной инфраструктуре собственное ПО для обучения ИИ, а также свои ML-модели.
Отмечается, что сервисом смогут пользоваться любые компании, работающие с персональными данными. Но наиболее востребованным он будет в сфере здравоохранения, ретейла, e-commerce и финансовой отрасли.
Алексей Кузнецов, директор по новым облачным продуктам МТС Web Services:
Важность искусственного интеллекта растет с каждым годом. Только за последний год продажи мощностей для его обучения выросли почти в четыре раза. Увеличивается и число собираемых компаниями персональных данных. Их анализ с помощью ИИ может помочь оптимизировать бизнес-процессы предприятий и значительно увеличить прибыль. При этом чтобы работать с ПД, необходимо соблюдать требования по их безопасной обработке.
Новый сервис позволит бизнесу не заниматься защитой данных самостоятельно, передав данные функции в облако. В рамках одного окна предприятия получат все необходимые для работы с ИИ инструменты: от защищенных для работы с ПД вычислительных мощностей до специализированного ПО для обучения ML-моделей.