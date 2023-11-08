Сервис «МТС Music» сменил название на «МТС Музыка»

МТС изменила название своего сервиса «МТС Music» на «МТС Музыка». Кроме того, компания обновила главную страницу стриминга с учётом результатов опроса пользователей об их предпочтениях. Об этом Sostav сообщили в компании.

Как выяснили специалисты МТС, чаще всего слушатели включают музыку, чтобы расслабиться или отдохнуть (43%) или, наоборот, когда находятся в приподнятом расположении духа (33%). При этом почти половина респондентов (48%) слушают музыку из «избранного» плейлиста, независимо от настроения.

Полученные данные легли в основу стилистического обновления стримингового сервиса «МТС Музыка». Теперь на главной странице расположены три алгоритмических плейлиста: «Мой микс», «Чилаут-микс» и «Энергетик микс».

По словам руководителя «МТС Музыки» Максима Петровского, в команде хотят, чтобы сервисом было «легко и удобно» пользоваться, но с учётом понимания потребностей слушателей.

«С этим обновлением мы также изменили название и вместо «МТС Music» мы становимся «МТС Музыка», ведь так нас проще искать и воспринимать на слух», — добавил Петровский.

В рамках исследования специалисты МТС опросили по всей России 2 тыс. респондентов, слушающих музыку не менее трёх раз в неделю, в возрасте от 18 до 50 лет.