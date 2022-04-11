МТС инвестирует 72 млн рублей в сервис онлайн-заказов напитков и еды

Корпоративный венчурный фонд МТС вложит 72 млн рублей в сервис онлайн-заказов напитков и еды Bartello. Он позволяет заказывать и оплачивать еду и напитки онлайн без вызова официанта в более 120 барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. Решение уже доступно для клиентов МТС Live в Москве и Екатеринбурге и будет запущено в других городах. Об этом Sostav сообщила пресс-служба компании.

С помощью решения Bartello пользователи платформы для покупки билетов МТС Live смогут оформлять онлайн-заказы во время мероприятий в концертных залах, забирать продукцию без очередей в баре, а также получать обслуживание в VIP-ложах без необходимости обращаться к персоналу площадки.

Как отметили в МТС, средства, полученные от венчурного фонда, будут направлены на доработку решения и сервиса в Сочи, Казани, Самаре и других городах.

Михаил Минин, генеральный директор «МТС Энтертейнмент»: Партнерство с сервисом Bartello позволит МТС Live привлечь новую аудиторию, лучше узнать клиентов и их предпочтения. Нам важно дать клиентам новый опыт взаимодействия с МТС Live в сфере, где у Bartello есть экспертиза. Мы уже движемся в направлении phygital-услуг, активно развиваем цифровой и физический опыт взаимодействия с нашими пользователями. Наша задача — сопровождать клиента энтертейнмент-продуктов на всем пути, начиная от выбора и приобретения билета, заканчивая представлением сопутствующих услуг в рамках мероприятий и интеграцией финтех сервисов экосистемы МТС.

Данила Николаев, основатель сервиса Bartello: Инвестиции корпоративного фонда МТС помогут масштабировать сервис и cделать его еще эффективнее и полезнее для наших пользователей. Мы будем совместно развивать функционал по формированию уникального предложения для пользователей на базе их предпочтений как в еде и напитках, так и в культурных мероприятиях, информировать их о новостях и событиях для привлечения внимания к развлекательной жизни города. В том числе благодаря партнерству с МТС наш сервис станет для заведений оптимальным каналом коммуникации с гостями, позволяющим максимально оперативно получить обратную связь.

В планах компаний обеспечить возможность оформления онлайн-заказов в приложении МТС Live на концертных площадках в других городах, а также на музыкальных фестивалях и open-air. Кроме того, в Bartello могут быть интегрированы продукты МТС Банка и МТС Cashback.

Ранее МТС объявила о создании Центра ESG — его руководителем назначен Юрий Савельев. Основными задачами Центра станут реализация ESG-стратегии Группы МТС, тиражирование лучших ESG-практик в различных бизнес-вертикалях экосистемы МТС, а также управление портфелем коммерческих продуктов, направленных на решение актуальных социальных и экологических задач общества.