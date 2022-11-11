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11.11.2022 в 16:59

АКАР, АРИР, АБА и РАМУ объединились в МРГ. Что это значит?

Ассоциации будут совместно решать вопросы, связанные с инфлюенсер-маркетингом

Ключевые ассоциации российского рекламного рынка объединились в Межассоционную рабочую группу (МРГ) для совместной работы в сфере инфлюенсер-маркетинга. Цель МРГ — «сделать инфлюенсер-маркетинг одним из главных рекламных каналов», говорится в презентации директора по инфлюенсер-маркетингу MGCom Антона Петухова на Национальном рекламном форуме (НРФ).

В МРГ вошли:

  • Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР);
  • Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР);
  • Ассоциация блогеров и агентств (АБА);
  • Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ).

Совместно они планируют облегчить процесс взаимодействия агентств, рекламодателей, площадок и инфлюенсеров, а также решать актуальные для индустрии проблемы, обмениваться опытом и реализовывать проекты. На 2023 год уже составлена программа работы. В неё войдут следующие активности:

  • диалог с законодателями и регуляторами;
  • лоббирование интересов рынка;
  • обучение;
  • формирование единых стандартов;
  • развитие кадров, системы стажировок;
  • создание нетворкинг-площадки.

Необходимость создания такой платформы взаимодействия как МРГ возникло на фоне сложностей, с которыми столкнулся рекламный рынок в текущем году — сокращение объемов рынка, уход части рекламодателей, необходимость исполнения закона о маркировке интернет-рекламы, а также «переезд» блогеров из запрещенных соцсетей на новые площадки.

По словам Петухова, охват Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ) в объемах дохода продемонстрировал спад в четыре раза. При этом весь рынок инфлюенсер-маркетинга в 2022 году сократится на 20%, прогнозирует он. «И это большая цифра, потому что в предыдущие годы он рос в среднем на 50−80%», — отмечает эксперт.

АКАР РАМУ Ассоциации MGCom АРИР АБА МРГ
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