Horizon Global получила глобальный медиабюджет Harley-Davidson

Медиагруппа Horizon Global выиграла глобальный рекламный аккаунт производителя мотоциклов Harley-Davidson. Решение принято по итогам тендера, который продолжался несколько месяцев. Об этом сообщает MediaPost.

Агентство займется медиастратегией, планированием и закупкой рекламы, а также оценкой эффективности кампаний. Его зона ответственности охватит Северную Америку, Европу, Ближний Восток и Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинскую Америку.

По оценке COMvergence, глобальные рекламные расходы Harley-Davidson приближаются к $40 млн. Ранее бренд сотрудничал с несколькими агентствами на локальных рынках. В США среди них была Hearts United, а за пределами страны — WPP Media.

Horizon Global — совместное предприятие агентств Horizon Media и Havas, созданное в сентябре 2025 года. С начала 2026 года агентство начало активно участвовать в международных тендерах. В июле 2026 года компания также получила часть международного медиабизнеса производителя спортивной одежды Skechers.