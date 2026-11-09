Smart View сменило учредителя

В ООО «СМАРТ ВЬЮ МЕДИА» (Smart View), сменился учредитель. Согласно данным ЕГРЮЛ, новым участником компании стало ООО «СМАРТ ИСТ МЕДИА» с долей в уставном капитале 12 тыс. руб.

Прежние учредители — сувенирно-полиграфическая компания «Даромания» и Маргарита Гевенян — вышли из состава участников. «Даромания» входит в медиахолдинг SA MEDIA GROUP.

ООО «СМАРТ ИСТ МЕДИА» зарегистрировано в августе 2026 года. Его единственный учредитель и генеральный директор — Андрей Шелипов.

Smart View входит в число заметных игроков российского рынка медиазакупок. В рейтинге медиаагентств Sostav и АКАР за 2025 год агентство заняло 28-е место с объемом закупок 6,16 млрд руб. Годом ранее оно находилось на 19-й позиции с показателем 9,61 млрд руб.