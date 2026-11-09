Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
DDB Navigator inside
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.11.2026 в 09:40

Smart View сменило учредителя

Новая компания-владелец создана в августе 2026 года

1

В ООО «СМАРТ ВЬЮ МЕДИА» (Smart View), сменился учредитель. Согласно данным ЕГРЮЛ, новым участником компании стало ООО «СМАРТ ИСТ МЕДИА» с долей в уставном капитале 12 тыс. руб.

Прежние учредители — сувенирно-полиграфическая компания «Даромания» и Маргарита Гевенян — вышли из состава участников. «Даромания» входит в медиахолдинг SA MEDIA GROUP.

ООО «СМАРТ ИСТ МЕДИА» зарегистрировано в августе 2026 года. Его единственный учредитель и генеральный директор — Андрей Шелипов.

Smart View входит в число заметных игроков российского рынка медиазакупок. В рейтинге медиаагентств Sostav и АКАР за 2025 год агентство заняло 28-е место с объемом закупок 6,16 млрд руб. Годом ранее оно находилось на 19-й позиции с показателем 9,61 млрд руб.

Юлия Топольская
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.