Москва потратит на терминалы с биометрией для метро 4 млрд рублей

В московском метро до 2030 года поставят почти 2 тыс. новых билетных автоматов с системой распознавания лиц. На это планируется потратить более 4 млрд руб., сообщает «Коммерсант».

Победителем тендера стало ООО «Банковские и финансовые системы» (БФС). Согласно техническому заданию, новые билетные машины будут оснащены камерой для распознавания лиц «для оплаты товаров и услуг и идентификации пассажира при входе в личный кабинет».

Всего за пять лет планируется произвести 1970 экземпляров билетных автоматов в трех разных комплектациях. Стоимость самого дешевого составляет 1,2 млн руб., а самый дорогой оценивается в 2,6 млн руб.

Производство новых билетных автоматов планируется локализовать в особой экономической зоне «Технополис Москва». По условиям офсетного контракта компания БФС вложит не менее 150 млн руб. в модернизацию производства. Начать поставки планируется в 2025 году.

Эксперты считают, что полностью локализовать производство автоматов из российских комплектующих пока нельзя. Они уверяют, что дооснащение существующих моделей устройствами для оплаты по биометрии выглядит более экономически оправданным. Так, цена обычного терминала составляет от 200 до 400 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в метро Казани запустили оплату по лицу через национальную систему платёжных карт (НСПК). Пассажирам нужно сделать фото в приложении «Госуслуги Биометрия» и привязать данные к банковскому счёту в обновлённом приложении «СБПэй». В дальнейшем платежи в подземке будут происходить «по взгляду».