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30.08.2024 в 11:04

«Сбер» запустит межбанковский биоэквайринг

Платить по биометрии смогут клиенты любых кредитных организаций

В этом году «Сбер» планирует запустить межбанковский биоэквайринг на собственной инфраструктуре. Оплата будет доступна клиентам любого банка, карты которого принимают на территории России. Об этом пишут «Известия».

Клиенты «Сбера» смогут платить сторонней картой по биометрии в сентябре, а те, кто не является клиентом банка, — в декабре.

Ранее «Сбер» ввёл оплату проезда по лицу в метрополитене Нижнего Новгорода. В планах финансовой организации — запустить проекты в других городах.

Также сегодня стало известно, что в метро Казани запустили оплату по лицу через национальную систему платёжных карт (НСПК). Пассажирам нужно будет сделать фото в приложении «Госуслуги Биометрия» и привязать данные к банковскому счёту в обновлённом приложении «СБПэй». В дальнейшем платежи в подземке будут происходить «по взгляду».

Сбербанк биометрия
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