Мосгорсуд взыскал с «Т-Банка» компенсацию за неуведомление о списаниях по кредитке

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда признала незаконными действия «Т-Банка» по непредоставлению заемщику информации о совершении расходных операций по его кредитной карте и взыскала с банка компенсацию морального вреда в размере 7 тыс. руб. и штраф в 3,5 тыс. руб. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Житель столицы обратился в Савеловский районный суд с иском к «Т-Банку», требуя взыскать компенсацию морального вреда за непредоставление информации о проводимых операциях по его счету. Он заявил, что его кредитная карта, выданная банком, была утеряна, однако, на момент обнаружения ее пропажи и блокирования неизвестные потратили с кредитки 12,2 тыс. руб. «Т-Банк» об операциях клиента не уведомил.

Савеловский районный суд отказал истцу в удовлетворении требований. Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда не согласилась с выводами суда первой инстанции и признала действия банка незаконными.