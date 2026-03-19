Молодые предприниматели стали драйверами креативной экономики в прошлом году

Молодые предприниматели все заметнее влияют на развитие креативной экономики в России. Именно здесь молодые бизнесмены формируют основу новых компаний, открывая студии звукозаписи, рекламные агентства, видеопродакшены и дизайнерские бюро. Такие данные содержатся в исследовании «Точка Банка», поступившего в Sostav.

Согласно исследованию, в 2025 году более половины новых индивидуальных предпринимателей — это люди младше 35 лет. Средний возраст начинающего предпринимателя в 2025 году составил 35,8 года. При этом доля молодых предпринимателей достигла 54,1%, тогда как на старшую возрастную группу приходится всего 3,7%.

Наиболее популярные направления для старта бизнеса среди молодежи:

интернет-торговля — 20,9%

разработка программного обеспечения — 5,8%

рекламная деятельность — 5,5%

В e-commerce доля молодых предпринимателей достигает 61,8%, что значительно выше среднего показателя по экономике. Это подтверждает, что онлайн-торговля остается одним из самых доступных способов начать бизнес.

В целом наблюдается смещение в сторону цифровых и креативных сфер, где входной барьер ниже, а возможности для быстрого старта — шире.

Креативная экономика стала абсолютным лидером по доле молодых предпринимателей. Сразу несколько направлений вошли в топ сфер, где молодежь наиболее активно запускает бизнес. Лидирует звукозапись и музыкальное издательство: здесь 82,2% новых предпринимателей — молодые люди, средний возраст которых около 29 лет. Это связано с ростом числа независимых исполнителей, релизов и популярностью подкастов.

Также высокий интерес молодёжи наблюдается в следующих сферах рекламы (76,7%), фотографии (75,7%), кино- и видеопроизводство (73,6%), а также дизайн (70,1%). Средний возраст предпринимателей в этих направлениях варьируется от 28 до 32 лет.

Популярность креативных индустрий объясняется несколькими факторами: невысокими затратами на старт, активным использованием цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта, а также возможностью быстро получить доход и видимый результат.

Сферы с наименьшей долей молодых предпринимателей: бухгалтерский учет (23,6%), управление недвижимостью (27,9%), животноводство (35,1%).

Распределение по полу в креативных индустриях неоднородно. Мужчины чаще открывают студии звукозаписи (83,4%), занимаются видеопроизводством (65,7%) и рекламным бизнесом (56,7%). Женщины, в свою очередь, активнее представлены в фотографии (52,8%) и дизайне (60,5%).

В 2025 году креативная экономика обрела более четкие очертания там, где раньше оставалась в «серой зоне». Введение с 1 мая нового ОКВЭДа 73.11.1 — «деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» — стало важным шагом к легализации и признанию рынка инфлюенс-маркетинга как самостоятельного сегмента.

До этого момента предприниматели, зарабатывающие на рекламе в соцсетях, чаще всего регистрировались под кодом 73.11, предназначенным для рекламных агентств. Однако такой подход не отражал реальную специфику их работы. Первые данные показывают: новый код стал особенно популярен среди молодых предпринимателей. За 2025 год его выбрали 798 человек, открывших свой первый бизнес. Это одно из самых «молодых» направлений в креативной индустрии.