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18+
16.04.2025 в 12:10

Опасная «Молекула»: в популярном БАДе для похудения из TikTok нашли наркотическое вещество

Под видом растительной добавки продавали сильнодействующий препарат

Популярные в TikTok препараты для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», рекламируемые как натуральные БАДы, оказались опасными для здоровья. Журналисты «Известий» провели контрольную закупку и отправили капсулы на лабораторное исследование. Эксперты проекта «Не рискуй. Проверь!» международной ассоциации «Антиконтрафакт» выявили в составе мощную дозу сибутрамина — 16,7 мг на капсулу, что значительно превышает даже максимально допустимые значения.

Сибутрамин официально запрещен к свободной продаже в России и входит в список сильнодействующих веществ. Он используется в медицине для лечения ожирения, но только по рецепту и под строгим контролем врача. Среди его побочных эффектов — учащенное сердцебиение, сухость во рту, расширенные зрачки.

По словам президента Ассоциации экспертов по качеству лекарств Сергея Зеленца, предельная доза сибутрамина в легальных средствах составляет от 10 до 15 мг, и даже она назначается крайне редко.

Ранее Торгово-промышленная палата попросила Федеральную антимонопольную службу усилить регулирование интернет-торговли биологически активными добавками. Рост их продаж приводит к появлению на рынке лекарств, реализуемых под видом добавок.

TikTok «Молекула»
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