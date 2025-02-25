ТПП просит ужесточить контроль за продажей БАДов на маркетплейсах

Торгово-промышленная палата (ТПП) попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) усилить регулирование интернет-торговли биологически активными добавками (БАДами). Рост их продаж приводит к появлению на рынке лекарств, реализуемых под видами добавок, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее обращение.

ТПП подчеркивает, что платформы стремятся контролировать ассортимент, однако не всегда располагают достаточными ресурсами для проверки информации о товарах. Часть продавцов БАДов также обходит российские требования к продукции, осуществляя ее поставки в страну через юридические лица, зарегистрированные в странах ЕАЭС. В связи с этим организация предлагает внедрить обязательную сертификацию всей продукции, реализуемой в России.

В ФАС сообщили, что рассмотрят обращение в установленном порядке. В ведомстве отметили, что выпуск БАДов с действующими веществами, содержащимися в лекарствах, может привести к обходу требований ценового регулирования и законодательства о защите конкуренции.

По данным DSM Group, аптечные продажи БАДов в 2024 году достигли 143,1 млрд рублей, увеличившись на 13,1% по сравнению с прошлым годом. Доля онлайн-продаж возросла на 4,1 п.п., составив 24,1%.

Ранее в Роскачестве заявили, что чаще всего контрафактную продукцию в 2024 году выявляли среди детских игрушек и биологически активных добавок (БАД). Ведомство проверило более 100 тыс. карточек товаров в различных онлайн-магазинах в отношении БАД, десятки тысяч из них в результате были заблокированы.