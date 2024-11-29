Ретейлер modi откроет 100 новых магазинов в 2025 году

Розничная сеть modi намерена открыть 100 новых магазинов в 2025 году, а также выйти на рынки Белоруссии и Армении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

Там добавили, что 2024 год стал «крайне успешным» для ретейлера, который значительно расширил географию присутствия и запустил сотрудничество с несколькими крупными российскими компаниями, такими как Flowwow, Sokolov, «Перекресток» и «Яндекс Плюс».

Modi начала свою деятельность в 2017 году. Сейчас на счету компании более 170 собственных торговых точек в 56 городах России. Также с 2022 года развивается франчайзинговая сеть.

Ассортимент modi представлен в 14 категориях: товары для дома и кухни, канцелярские принадлежности, косметика, бижутерия, товары для праздника, гаджеты, аксессуары, игры и игрушки, товары для путешествий, зоотовары, спортивные товары, продукты питания, одежда и обувь.