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26.06.2026 в 15:40

«Мобио» выиграло тендер на продвижение мобильного приложения «Магнит»

Агентство займется перформансом, аналитикой и увеличением долгосрочной ценности пользователей

Агентство мобильного маркетинга «Мобио» стало победителем тендера на комплексное продвижение мобильного приложения сети «Магнит», сообщили Sostav в компании.

В течение года команда будет отвечать за привлечение новых пользователей и развитие одного из крупнейших мобильных сервисов российского продуктового ретейлера.

В рамках проекта «Мобио» займется реализацией стратегии продвижения приложения, планированием и запуском рекламных кампаний в цифровых каналах, созданием и адаптацией креативных материалов, аналитикой эффективности и постоянной оптимизацией маркетинговых активностей. По словам представителей компании, основной фокус будет направлен на достижение ключевых бизнес-показателей, включая стоимость привлечения пользователей (CAC), удержание аудитории (Retention) и рост долгосрочной ценности клиентов (LTV).

При выборе победителя заказчик оценивал не только коммерческие условия, но и качество предложенной стратегии продвижения.

Адиль Амирбулатов, коммерческий директор «Мобио»:

Мы рады, что именно нашей команде доверили развитие и мобильное продвижение одного из самых масштабных продуктовых ретейлеров в России. Для нас это возможность применить накопленную экспертизу в мобильном перформансе, аналитике и стратегическом планировании для решения ключевых бизнес-задач клиента — не только эффективного привлечения пользователей, но и повышения их долгосрочной ценности, роста удержания и, как итог, увеличения выручки. Мы убеждены, что современный мобильный маркетинг — это уже давно не про закупку трафика, а про создание устойчивого вклада в развитие бизнеса.

Магнит Mobio
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