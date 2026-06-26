«Мобио» выиграло тендер на продвижение мобильного приложения «Магнит»

Агентство мобильного маркетинга «Мобио» стало победителем тендера на комплексное продвижение мобильного приложения сети «Магнит», сообщили Sostav в компании.

В течение года команда будет отвечать за привлечение новых пользователей и развитие одного из крупнейших мобильных сервисов российского продуктового ретейлера.

В рамках проекта «Мобио» займется реализацией стратегии продвижения приложения, планированием и запуском рекламных кампаний в цифровых каналах, созданием и адаптацией креативных материалов, аналитикой эффективности и постоянной оптимизацией маркетинговых активностей. По словам представителей компании, основной фокус будет направлен на достижение ключевых бизнес-показателей, включая стоимость привлечения пользователей (CAC), удержание аудитории (Retention) и рост долгосрочной ценности клиентов (LTV).

При выборе победителя заказчик оценивал не только коммерческие условия, но и качество предложенной стратегии продвижения.