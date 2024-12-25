Мобильные геоданные россиян будут передавать государству

Минцифры планирует создать сервис сбора и обработки обезличенных геотреков абонентов. Таким образом, операторы мобильной связи должны будут предоставлять данные о местоположении и передвижении своих пользователей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Cервис сбора и обработки обезличенных геотреков разрабатывается на платформе «Гостех» и может начать работу уже в начале следующего года.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее пояснял, сервис начнет работать в рамках «госозера». Обезличенные геотреки позволят регионам, например, планировать строительство и оптимально выстраивать маршруты общественного транспорта. Государство получает доступ к этим данным, чтобы повышать качество жизни граждан.

При этом согласие на передачу данных от пользователя в «госозеро» в законопроекте не предусмотрено. Доступ к этим данным изначально получат только государственные пользователи, а потом и все остальные, кого одобрит правительство.

Эксперты предупреждают, что обезличивание геотреков не исключает вероятности обратного сопоставления данных с конкретными пользователями мобильных устройств. Таким образом, они могут использоваться спецслужбами для прямой слежки за гражданами, а также могут затронуть тайну связи и личной жизни граждан.

Напомним, осенью Минцифры подготовило проект правительственного распоряжения, которое определяет случаи, когда власти могут запрашивать у бизнеса обезличенные персональные данные клиентов и сотрудников. Документ уточняет принятый в августе закон, предусматривающий формирование государственной информационной системы (ГИС) данных — «госозера».