Власти смогут запрашивать у бизнеса обезличенные данные клиентов и сотрудников

Минцифры подготовило проект правительственного распоряжения, которое определяет случаи, когда власти могут запрашивать у бизнеса обезличенные персональные данные клиентов и сотрудников. Об этом со ссылкой на проект пишет Forbes.

Документ уточняет принятый в августе закон, предусматривающий формирование государственной информационной системы (ГИС) данных — «госозера».

Согласно проекту, власти смогут потребовать от бизнеса обезличенные персональные данные клиентов и сотрудников в ситуациях, связанных с «защитой населения и территорий». Например, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории всей страны или в отдельных регионах.

Кроме того, документ предусматривает право госорганов запрашивать данные у бизнеса для предотвращения террористической активности в случае объявления контртеррористической операции, а также для борьбы с распространением инфекций и отравлений при введении карантина.

Опрошенные Forbes представители бизнеса считают, что положения документа дают возможность властям запрашивать данные у бизнеса в «любых случаях». При этом обезличивание информации повлечет за собой существенные затраты компаний. Также остаются риски того, что можно будет определить принадлежность информации конкретному человеку.

В сентябре сообщалось, что в России могут ввести штрафы для сервисов за сбор и обработку избыточных персональных данных.