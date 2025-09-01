Мировой рынок витаминов и БАДов растет из-за старения населения

Глобальный розничный рынок пищевых добавок и витаминов в 2024 году достиг $136,4 млрд, что на 3% больше, чем в 2023 году. Рост рынка обусловлен в первую очередь быстрым ростом численности пожилого населения в мире: ожидается, что к 2030 году каждый шестой житель планеты будет старше 60 лет, сообщает The Nation.

Сегмент уже продемонстрировал устойчивый рост. Так, среднегодовой темп роста в период с 2020 по 2024 год составил 3,4%. Крупнейшими рынками, вносящими вклад в этот показатель, являются США ($38,3 млрд), Китай ($32,3 млрд) и Европейский союз ($15,4 млрд).

Ожидается, что к 2030 году около 1,4 млрд человек во всем мире будут старше 60 лет. К 2050 году это число достигнет примерно 2,1 млрд. Люди пожилого возраста чаще сталкиваются с проблемами снижения аппетита, затрудненного жевания и ухудшением вкусовых ощущений, что влияет на требования к продуктам.

Таким образом, мировая тенденция — устойчивый рост рынка пищевых добавок и витаминов, продолжит плавный рост.

В России 80% опрошенных заявили, что покупают витамины и БАДы регулярно: раз в несколько месяцев, раз в месяц или чаще. Самыми популярными причинами, по которым россияне начинают принимать витамины и БАДы, оказались поддержание ЗОЖ, предотвращение заболеваний и улучшение внешности.