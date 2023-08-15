80% россиян регулярно покупают витамины и БАДы

80% россиян покупают витамины и БАДы регулярно: раз в несколько месяцев, раз в месяц или чаще, выяснили специалисты Ingate Дарья Гребенькова и Евгения Новикова. Исследование, которое провели в июне 2023 года, показало, что в обстановке постоянного стресса люди стали больше внимания уделять физическому и ментальному здоровью и приобретать витамины и БАДы для его поддержания. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Методология исследования В период с 20 мая по 1 июня 2023 года онлайн-опрос проводился на платформе Anketolog.ru. Участники отвечали на вопросы самостоятельно. Всего было опрошено 385 человек из разных городов России с населением более 100 тыс. человек, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. В основном аудитория состояла из мужчин и женщин в возрасте от 18 лет со средним доходом и выше по шкале самоопределения. Респонденты должны были покупать витамины или БАДов в последний год.

Категории витаминов и БАДов

Респондентам был задан вопрос — «Какие витамины и БАДы они покупали за последний год?». У 71% опрошенных это были мультивитамины, 69% покупали биологические активные добавки, а 53% - моновитамины. При этом женщины покупали БАДы чаще мужчин — 73% против 57%. Каждый четвертый респондент указал, что в течение года покупал и БАДы, и мультивитамины, и моновитамины.

В топ-10 приобретаемых препаратов вошли: D3, Омега-3, мультивитамины для поддержания иммунитета, здоровья кожи, волос и ногтей, профилактики простуды, укрепления костей и суставов, успокаивающие, для поддержания работы мозга, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также россияне покупают витамины для поддержки женского здоровья, пищеварения, детские витамины, для повышения энергии и тонуса, улучшения зрения и похудения.

При этом оказалось, что аудитория в возрасте 18−24 лет, в первую очередь, покупает витамины и БАДы для поддержания иммунной системы — 53%. 62% респондентов в возрасте 45−54 лет предпочитают покупать витаминные и минеральные комплексы. В остальных возрастных группах самым популярным был витамин D3. Чаще всего его покупают люди в возрасте 25−34 лет. Также женщины этой возрастной группы чаще остальных покупают БАДы для поддержания женского здоровья — 41% опрошенных.



Препараты для повышения умственной активности и поддержания здоровья сердца и сосудов, как правило, выбирают покупатели в возрасте 55+ лет, с долей 41% и 46% соответственно.

Если рассматривать покупку витаминов и БАДов с гендерной точки зрения, то результаты распределились следующим образом:

топ-5 для женщин: D3 (66%), Омега-3 (55%), мультивитамины (51%), для здоровья волос, кожи и ногтей (49%), для поддержания иммунитета (44%);

топ-5 для мужчин: мультивитамины (55%), поддержка иммунитета (48%), D3 (48%), Омега-3 (46%), укрепление костей, суставов и хрящей (42%).

Как часто россияне покупают витамины и БАДы

80% россиян покупают витамины и БАДы регулярно. При этом данные распределились следующим образом: 56% - раз в несколько месяцев, 24% - раз в месяц и чаще, 16% - раз в полгода, 4% - раз в год и реже.

Практически все респонденты покупали БАДЫ для себя — 97%. Почти половина опрошенных также покупает их для других взрослых членов семьи — 47%, для детей покупает каждый третий — 35%.

Причины употребления витаминов и БАДов

Самыми популярными причинами, по которым россияне начинают принимать витамины и БАды, оказались:

поддержание здорового образа жизни, помощь в достижении наилучших результатов — 82%;

предотвращение заболеваний: потребители считают БАДы средством для профилактики и укрепления организма — 63%;

лечение конкретных заболеваний или повышение эффективности лекарственной терапии — 36%;

улучшение внешности — 30%.

Также участники исследования назвали ряд других причин: чувство недомогания (31%), сбалансированность диеты (10%), достижение омолаживающего эффекта (10%), беременность, повышенные физические нагрузки, проблемы со сном (всего в совокупности 2%).

Отметим, что больше половины опрошенных — 63% - указали, что начинают прием БАДов по личной инициативе, без консультации со специалистом. И только 43% - после назначения препаратов врачом. Кроме того, 23% респондентов приобретают витамины после результатов биохимических исследований, 24% - по совету членов семьи или друзей.

Факторы, влияющие на выбор витаминов и БАДов

Изучение стратегии поведения при покупке показало, что только 18% опрошенных постоянно приобретают одну и ту же привычную марку, а 46% готовы помимо привычных производителей витаминов и БАДов попробовать новые, ранее неизвестные. 4% респондентов отметили, что пробуют новые марки на постоянной основе.

В плане стран-производителей российским маркам отдают предпочтение 86% участников опроса. 32% предпочитают витамины, сделанные в Германии и США, 12% - в Индии, 10% - во Франции и Корее. Также респонденты называли марки из таких стран, как Турция (8%), Белоруссия (8%), Китай (6%), Великобритания (6%). Реже указывали витамины и БАДы итальянского, японского, канадского, израильского, шведского, тайского, норвежского, датского, венгерского и болгарского производства.

В равной степени доверяют отечественным и зарубежным компаниям 54% россиян. При этом уровень доверия среди женщин выше, чем среди мужчин (55% против 49%). Преимущественно отечественным маркам доверяют 22% респондентов (19% - женщины, 32% - мужчины), зарубежным — 21% (22% - женщины, 18% - мужчины). Не уверены ни в каком из производителей только 2% опрошенных.

Также мы изучили факторы, которые влияют на выбор витаминов и БАДов: качество состава (64%), цена (60%), предыдущий опыт употребления (48%), рекомендации экспертов (41%), репутация компании-производителя (39%). Женщины дополнительно назвали такой фактор, как отзывы о препарате в интернете — 39%. Мужчины указали, что обращают внимание на страну производителя — 41%.

Кроме того, нам удалось определить главный страх всех потребителей при покупке витаминов и БАДов — 49% опрошенных бояться столкнуться с подделкой. При этом россияне, которые совершают покупки офлайн, опасаются встретить некачественный товар меньше, чем те, кто покупает онлайн — 29% и 41% соответственно.



Среди опасений россияне также назвали побочное влияние, недоказанную эффективность, недоверие неизвестным брендам, наличие в составе запрещенных или опасных компонентов, отсутствие сертификатов качества, возможную передозировку.

Как и где россияне покупают витамины и БАДы

В ходе исследования установили, что 81% жителей России покупают витамины и БАДы онлайн, и только 19% предпочитают делать покупки в офлайн-аптеках и магазинах. Среди популярных площадок для заказа назвали: маркетплейсы — Ozon, Wildberries, AliExpress (61%), сайты аптек (56%), приложения аптек (42%), интернет-магазины с доставкой из других стран (22%), сайты сетевых компаний — Faberlic, Green Way, NL International (14%), интернет-магазины спортивного питания и товаров для здоровья (13%), приложения онлайн-сервисов (8%).

Интересно, что интернет-магазины спортивного питания мужчины выбирают на 10% чаще, чем женщины. Остальные площадки одинаково популярны и среди возрастных групп, и в группах по гендерному показателю.

Больше половины опрошенных указали, что онлайн-покупки привлекают их удобством сравнения цен (58%) и возможностью не тратить время на дорогу в аптеку (57%). При этом удобство сравнения цен при онлайн-заказе оценили 72% мужчин, что на 18% больше, чем среди женщин.

Офлайн-покупки привлекают россиян возможностью приобрести товар «здесь и сейчас» (72%). Из них 62% мужчин отметили, что делают выбор в пользу офлайн-формата из-за рядом расположенной аптеки. Это на 16% больше, чем среди женщин.

Где потребители замечают рекламу витаминов и БАДов

Половина всех опрошенных указали, что чаще всего замечают рекламу в поисковиках и на сайтах, а плакаты и брошюры в аптеках — 45%. Реклама в социальных сетях привлекает 36% пользователей, подавляющее большинство из которых — молодые люди в возрасте 18−24 лет (54%). У блогеров видели рекламу 23% опрошенных, из них всего 7% - аудитория в возрасте 55+. При этом 15% участников опроса никогда не видели рекламу витаминов и БАДов, подавляющее большинство среди них — люди в возрасте 24−35 лет (18%).

Кроме того, мы выяснили, что 81% всех участников опроса перед покупкой изучают информацию о витаминах и БАДах в Интернете, независимо от пола, возраста и дохода. Из них 47% респондентов обращаются к площадкам с реальными отзывами покупателей. Статьям на «Яндекс Дзен» доверяют 26% россиян в возрастной группе 18−24 лет, что на 14% больше, чем в группах других возрастов.

Какие изменения произошли на рынке витаминов и БАДов по мнению россиян

Результаты исследования показали, что 37% покупателей витаминов и БАДов за последний год заметили тенденцию к появлению на рынке российских брендов с продукцией высокого качества, а также 24% обратили внимание на выход производителей из других стран. При этом 46% опрошенных отмечают, что произошел значительный рост цен на препараты, а 31% указали на дефицит ряда товаров с уходом некоторых зарубежных производителей.

Заключение

На основе результатов анализа мнений можно сделать следующие выводы: