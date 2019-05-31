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31.05.2019 в 17:55

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов для борьбы с инфекциями

Речь идет о курении кальянов в заведениях общепита

Depositphotos

Министерство здравоохранения РФ высказалось за запрет курения кальянов в местах общественного питания, сообщает «РИА Новости».

Опасность представляют и бестабачные формы кальяна, уверены в министерстве. Уже доказано, что подобное развлечение не способствует улучшению здоровью человека, оно вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции.

Кроме того, употребление кальянов может провоцировать распространение инфекций, поскольку в устройствах такого вида легко размножаются бактерии. Есть вероятность даже заразиться туберкулезом, отметили в министерстве.

Напомним, ранее Минэкономразвития не согласовало проект поправок Минздрава, ужесточающих антитабачный закон, так как они приведут к «снижению доходности заведений» и ограничат конкуренцию на рынке. Запрет должен был вступить в силу с 1 января 2019 года.

Также ранее комитет Госдумы по охране здоровья предложил приравнять электронные сигареты к обычным.

Минздрав
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