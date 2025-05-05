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05.05.2025 в 06:10

Минюст США потребовал обязать Google продать рекламный бизнес

Компанию могут также принудить продать браузер Chrome

Минюст США потребовал суд обязать компанию Alphabet разделить рекламный бизнес принадлежащей ей Google. Такое требование выдвинуто после того, как в прошлом месяце суд признал компанию монополистом в области рекламных технологий. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, согласно решению суда, Google монополизировал рынки серверов рекламы для издателей, а также рекламных бирж, которые выступают посредниками между покупателями и продавцами рекламы.

Представители Минюста попросили не верить заявлениям Google о том, что компания изменит свое поведение относительно монополизации рынка. Ведомство требует продать активы компании в сфере рекламы, а также обязать ее делиться данными с конкурентами о торгах в реальном времени. Программное обеспечение, используемое веб-сайтами для продажи рекламы, должно быть поэтапно передано в другие руки.

Правительство также ведет судебный процесс против компании в рамках отдельного дела в Вашингтоне, посвященного доминированию Google в сфере поиска. Американский Минюст уже потребовал от Google принудительной продажи браузера Chrome, а также разрыва соглашений о предустановках браузера. О готовности купить Chrome заявила компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, и Yahoo.

Google Минюста США
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