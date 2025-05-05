Минюст США потребовал обязать Google продать рекламный бизнес

Минюст США потребовал суд обязать компанию Alphabet разделить рекламный бизнес принадлежащей ей Google. Такое требование выдвинуто после того, как в прошлом месяце суд признал компанию монополистом в области рекламных технологий. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, согласно решению суда, Google монополизировал рынки серверов рекламы для издателей, а также рекламных бирж, которые выступают посредниками между покупателями и продавцами рекламы.

Представители Минюста попросили не верить заявлениям Google о том, что компания изменит свое поведение относительно монополизации рынка. Ведомство требует продать активы компании в сфере рекламы, а также обязать ее делиться данными с конкурентами о торгах в реальном времени. Программное обеспечение, используемое веб-сайтами для продажи рекламы, должно быть поэтапно передано в другие руки.

Правительство также ведет судебный процесс против компании в рамках отдельного дела в Вашингтоне, посвященного доминированию Google в сфере поиска. Американский Минюст уже потребовал от Google принудительной продажи браузера Chrome, а также разрыва соглашений о предустановках браузера. О готовности купить Chrome заявила компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, и Yahoo.