OpenAI готова купить Chrome у Google

Американская компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, заинтересована в покупке веб-браузера Chrome, если федеральный суд прикажет выделить его в отдельную компанию в рамках антимонопольного разбирательства. Об этом сообщил глава ChatGPT Ник Терли, его слова приводит Bloomberg.

Терли был вызван Министерством юстиции для дачи показаний в рамках трехнедельного судебного разбирательства в отношении Alphabet, которая является материнской компанией Google.

В прошлом году федеральный судья постановил, что Google монополизировала рынок поиска. Минюст хочет принудить корпорацию продать Chrome, дать конкурентам доступ к данным и расторгнуть контракты, по которым поисковая система Google по умолчанию является поиском на смартфонах и других устройствах.

В Google заявили, что предложенные меры навредят потребителям, ухудшив продукты компании, которые люди используют ежедневно.

В настоящее время ChatGPT имеет расширение в Chrome, которое доступно пользователям для загрузки. По словам Терли, более глубокая интеграция Chrome в OpenAI позволила бы создать лучший продукт.

Глава ChatGPT отметил, что одной из самых сложных проблем является дистрибуция. OpenAI достигла соглашения об интеграции ChatGPT в iPhone от Apple. Но в распространении чат-бота на Android-устройства компания испытывает трудности.

Если суд прикажет Google продать веб-браузер, это станет первым судебным решением о разделении крупной американской компании с момента разделения корпорации AT&T в 1980-х годах. Решение по Google ожидается к августу.

Ранее сообщалось, что ChatGPT стал самым скачиваемым приложением в мире. В марте его загрузили 46 млн раз.