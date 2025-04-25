Претендентов на Chrome все больше: Yahoo готова купить браузер

Интернет-компания Yahoo готова участвовать в торгах за веб-браузер Chrome, если федеральный суд прикажет корпорации Google выделить Chrome в отдельную компанию в рамках антимонопольного разбирательства. Об этом пишет Bloomberg.

Генеральный менеджер Yahoo Search Брайан Провост во время судебного разбирательства по делу Google в Вашингтоне заявил, что цена продажи Chrome составит десятки миллиардов долларов. Топ-менеджер отметил, что браузер «возможно, самый важный стратегический игрок в интернете».

Провост дал показания в рамках трехнедельного слушания по делу против Alphabet (материнской компании Google). В прошлом году федеральный судья Амит Мехта постановил, что Google незаконно монополизировал рынок поиска, и рассматривает пакет изменений, предложенный антимонопольными органами.

Минюст США хочет принудить Google продать Chrome, дать конкурентам доступ к данным и расторгнуть контракты, по которым поисковая система корпорации по умолчанию является поиском на смартфонах и других устройствах.

Yahoo была ведущей поисковой системой в начале 2000-х годов, прежде чем уступить эту позицию Google. После того как Yahoo была куплена в 2021 году группой Apollo Global Management, она стремится «оживить» свою поисковую систему и разрабатывает собственный браузер.

Ранее о готовности купить Chrome заявила компания OpenAI, разработавшая ChatGPT.

Если суд прикажет Google продать браузер, это станет первым судебным решением о разделении крупной американской компании с момента разделения корпорации AT&T в 1980-х годах. Решение по Google должно быть принято к августу.