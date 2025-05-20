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20.05.2025 в 13:10

В Минцифры предложили освободить СМИ от сбора с рекламы в соцсетях

Сейчас прорабатывается вопрос внесения соответствующих изменений в законодательство

Реклама, размещаемая в официальных группах средств массовой информации в социальных сетях, не должна попадать под обязательные трехпроцентные отчисления в федеральный бюджет. Об этом заявила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина в рамках Петербургского международного юридического форума. Ее слова передает ТАСС. Эксперт считает, что данный вопрос требует изменений в законодательстве.

По словам Лариной, в действующем законодательстве предусмотрено исключение для сайтов СМИ, однако на паблики тех же редакций в соцсетях это исключение не распространяется. «И здесь есть большие трудности и с учетом, и с разделением, потому что, как правило, договоры заключаются с рекламодателем на все ресурсы», — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что работа над возможными законодательными изменениями уже идет: «Надеемся, что наши аргументы услышат, и все-таки это будет тоже скорректировано».

Напомним, с 1 апреля в России вступили в силу нормы, обязывающие распространителей онлайн-рекламы, направленной на российских пользователей, отчислять в бюджет 3% от дохода за квартал. Исключения предусмотрены, в частности, для рекламы на сайтах зарегистрированных СМИ и телеканалах.

СМИ минцифры 3% сбор
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