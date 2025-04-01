Распространители онлайн-рекламы начнут отчислять 3% дохода в бюджет

Сегодня вступает в силу закон, который обязывает распространителей онлайн-рекламы, направленной на пользователей из РФ, отчислять в федеральный бюджет 3% дохода за квартал. Соответствующие изменения внесены в закон «О рекламе».

С 1 апреля рекламораспространители и операторы рекламных систем должны осуществлять обязательные отчисления от суммы дохода, полученного от реализации такой рекламы.

Отчисления будут направляться в федеральный бюджет и использоваться для государственной поддержки правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр, и обеспечения поддержки развития и функционирования информационных ресурсов, перечень которых устанавливается правительством РФ. Обязательные отчисления устанавливаются в размере 3% от дохода, полученного в течение квартала.

Рекламодатель, заключивший договор с иностранной организацией, иностранным гражданином или лицом без гражданства, выступает лицом, на которое возложены обязанности по исчислению денежных средств, перечисляемых в федеральный бюджет в качестве обязательных отчислений. Рекламодатель должен информировать иностранное лицо, с которым заключен договор, о перечислении этой суммы в федеральный бюджет.

При этом обязательные отчисления не уплачиваются при распространении рекламы на сайтах, владельцами которых являются вещатели телеканалов или радиоканалов и информационные агентства. Отчисления также не уплачиваются при распространении рекламы на сайтах, зарегистрированных в качестве сетевых изданий и учрежденных государственными или муниципальными органами.

На прошлой неделе Минцифры представило порядок расчета 3% отчислений за интернет-рекламу.