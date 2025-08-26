Sostav.ru

26.08.2025 в 06:50

Минцифры предлагает бизнесу интегрироваться с Max

Технологии на базе «Госключа» должны упростить юридически значимые сделки и улучшить взаимодействие с клиентами

Минцифры порекомендовало крупнейшим компаниям интегрировать свои внутренние системы с чат-ботом национального мессенджера Max. Такое предложение направлено ряду ключевых игроков рынка — «Авито», «Ростелекому», Wildberries, «Почте России» и «Аэрофлоту», сообщают «Ведомости».

Ведомство сообщило, что после внедрения интеграции через Max пользователи смогут подписывать юридически значимые документы с помощью электронной подписи «Госключ», а также передавать свой «цифровой профиль» напрямую из инфраструктуры госуслуг.

В рамках новой технологии компании смогут бесшовно переводить клиентов из мессенджера к сервису «Госключ» для оформления электронных подписей и получения сертификатов. При этом все персональные данные пользователей будут надежно защищены и обработка их данных будет зависеть от согласия самих клиентов, которые смогут легко отзывать разрешение в любой момент.

Компании, получившие рекомендации, уже рассматривают варианты технической реализации интеграции. Некоторые участники рынка, например Ozon и «Гемотест», видят в этом важный инструмент для повышения удобства цифрового документооборота. Логистические и транспортные компании рассматривают мессенджер как дополнительный канал коммуникации и сервиса.

Эксперты полагают, что подобная интеграция приближает российский бизнес к функционалу китайского WeChat, где сосредоточены госуслуги, платежи и торговля. Они отмечают, что возможность использовать «Госключ» через Max создает новые перспективы для малого и среднего бизнеса в сфере юридически значимых сделок, однако предупреждают о необходимости развития доверия пользователей и технической устойчивости платформы.

Ранее сообщалось, что обязательная предустановка MAX на все новые смартфоны в России начнется с 1 сентября.

MAX госключ
