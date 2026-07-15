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15.07.2026 в 11:15

Минцифры представило механизм компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников

Возмещение будет зависеть от того, кто не предотвратил мошеннические действия — кредитная организация или оператор связи

Минцифры России подготовило проект постановления правительства, который устанавливает механизм компенсации ущерба гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. Согласно документу, возмещать средства будет банк или оператор связи — в зависимости от того, на чьей стороне будет выявлено нарушение.

Для получения компенсации пострадавший должен сообщить банку, что перевел деньги под влиянием мошенников. Кредитная организация проверит, могла ли она распознать и остановить подозрительную операцию.

Если банк установит, что действовал в соответствии с требованиями, материалы будут переданы оператору связи. Тот должен оценить, мог ли своевременно выявить мошеннический номер и принять меры для предотвращения преступления.

При подтверждении нарушения компенсацию выплачивает ответственная сторона. Средства должны быть перечислены в течение 30 дней, а при трансграничных переводах — в течение 60 дней. Решение о компенсации можно будет оспорить.

Проект проходит общественное обсуждение до 29 июля. Механизм компенсации входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству, он вступит в силу с 1 марта 2027 года. Среди других инициатив «Антифрода 2.0» — самозапрет на международные входящие звонки и сервис «красная кнопка» на портале «Госуслуг» для оперативного сообщения о киберпреступлениях.

Мошенники минцифры кибермошенники
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