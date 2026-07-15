Минцифры представило механизм компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников

Минцифры России подготовило проект постановления правительства, который устанавливает механизм компенсации ущерба гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. Согласно документу, возмещать средства будет банк или оператор связи — в зависимости от того, на чьей стороне будет выявлено нарушение.

Для получения компенсации пострадавший должен сообщить банку, что перевел деньги под влиянием мошенников. Кредитная организация проверит, могла ли она распознать и остановить подозрительную операцию.

Если банк установит, что действовал в соответствии с требованиями, материалы будут переданы оператору связи. Тот должен оценить, мог ли своевременно выявить мошеннический номер и принять меры для предотвращения преступления.

При подтверждении нарушения компенсацию выплачивает ответственная сторона. Средства должны быть перечислены в течение 30 дней, а при трансграничных переводах — в течение 60 дней. Решение о компенсации можно будет оспорить.

Проект проходит общественное обсуждение до 29 июля. Механизм компенсации входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству, он вступит в силу с 1 марта 2027 года. Среди других инициатив «Антифрода 2.0» — самозапрет на международные входящие звонки и сервис «красная кнопка» на портале «Госуслуг» для оперативного сообщения о киберпреступлениях.