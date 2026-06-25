Минцифры обратилось в ФАС после удаления приложений группы VK из AppStore

Минцифры России попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в оперативном режиме рассмотреть данные об удалении приложений группы VK из магазина приложений AppStore. Об этом министерство сообщило в своем канале в мессенджере «Макс».

Минцифры не получало от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, министерство подтвердило отсутствие оснований для блокировки приложений VK.

В министерстве заявили, что Apple игнорирует функции удаленных из AppStore приложений, используемые для информирования, коммуникации и образования россиян, в том числе для предупреждения о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий.

«Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями. При этом сама компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах», — говорится в сообщении Минцифры.

Сегодня стало известно, что из App Store пропали приложения сервисов «Дзен», «VK Видео», «VK Знакомства», «VK Мессенджер» и «VK Музыка», а также основное приложение VK.