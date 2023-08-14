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14.08.2023 в 13:00

Минтранс решил отменить обязательное дублирование информации в метро на английском языке

Мера касается и аудиосообщений

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Министерство транспорта России намерено отменить обязательное дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулёров и канатных дорог. Дублировать аудиосообщения во время объявлений станций и остановок также станет необязательно. Соответствующий проект изменений опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Первым на документ обратил внимание «Коммерсантъ».

Согласно пояснительной записке к проекту, большая часть поправок приводит документы в соответствие с законодательством в области перевозок, но также есть норма, которая меняет правила «звукового и визуального» информирования пассажиров.

Сейчас перевозчик обязан дублировать всю информацию на схемах, указателях, надписях и при объявлении станций на английском языке, отмечает издание. Минтранс предложил убрать эту обязанность, оставив решение за регионами. В записке ведомство ссылается на «многочисленные обращения граждан и субъектов, ввиду значительной информационной нагрузки на пассажиров и с учётом социально-политической ситуации». Дополнительных разъяснений в Минтрансе «Ъ» не предоставили.

В московской подземке, МЦК, МЦД и монорельсе объявлять станции на английском языке перестали ещё в 2021 году, подчеркнули изданию в пресс-службе Московского метрополитена. Это произошло после сокращения числа туристов из-за пандемии, а также «жалоб от пассажиров на дополнительное информирование».

«Таким образом оптимизировали общий поток информации, которую получают пассажиры <…> Отсутствие дублированной информации позволяет добавить дополнительную информацию на знаки, указать больше улиц и социально значимых объектов», — пояснили на предприятии. В ГУПе указали, что изменение правил остаётся на усмотрение правительства Москвы.

В начале августа стало известно, что в России до 2030 года создадут единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта. Он будет разработан в рамках «Зелёного цифрового коридора пассажира» — одного из основных проектов цифровой трансформации транспортной отрасли РФ до 2030 года.

Минтранс Россия аудиосообщения
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