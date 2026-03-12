Список машин для такси пополнят китайским автопромом

Список автомобилей, разрешенных для работы в такси в России, может расшириться уже этой весной. В него планируют включить несколько моделей китайских брендов, в том числе Haval, Tenet и нового бренда Jeland, под которым будут выпускаться модели суббрендов Omoda и Jaecoo. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В частности, в перечень могут войти кроссоверы Haval Jolion, Haval F7 и Haval F7x, а также модель Tenet T7. Позднее ожидается добавление автомобилей Omoda C5, Jaecoo J7 и Jaecoo J6, которые будут выпускаться под брендом Jeland.

В дальнейшем список может пополниться и другими моделями, включая Jetour Dashing, автомобили бренда Volga, а также российский электромобиль «Атом», запуск серийного производства которого ожидается в 2026 году.

Расширение перечня связано с требованиями закона о локализации автомобилей для такси. Чтобы попасть в список, модель должна производиться в России и соответствовать установленным критериям локализации либо выпускаться в рамках специального инвестиционного контракта.

Сейчас в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, входят 22 модели шести брендов, включая Lada, Москвич и Evolute. В отрасли отмечают, что из-за ожидания обновленного списка многие таксопарки пока приостановили закупку новых машин.

Ранее сообщалось, что рынок такси добивается корректировки требований закона о локализации автомобилей. Таксопарки предлагают распространить на них квоту в 25% на использование нелокализованных машин — по аналогии с самозанятыми водителями, которые уже получили такую льготу до 2033 года.