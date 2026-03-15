15.03.2026 в 10:37

Honda отказывается от собственных электромобилей и ищет союзников на рынке

Автопроизводитель делает ставку на партнерство вместо самостоятельного выхода в сегмент EV

Honda решила отказаться от самостоятельной разработки электромобилей и пересмотреть свои планы на будущее в сегменте EV. Об этом сообщает Techcrunch, отмечая, что компания собирается сотрудничать с другими производителями для выпуска электрический моделей.

Решение связано с высокими затратами на создание конкурентоспособных электромобилей и низкими продажами собственных моделей. Источники в компании уточняют, что Honda сосредоточится на партнерских проектах, например с General Motors, используя их платформы и технологии, вместо того чтобы разрабатывать все самостоятельно.

«Создание собственных EV требует миллиардных инвестиций, а результаты пока не оправдывают ожиданий. Мы видим больше возможностей в стратегических партнерствах», — заявил представитель Honda.

Аналитики отмечают, что такой шаг может поставить Honda в сложное положение на глобальном рынке электромобилей. Пока конкуренты — Tesla, Hyundai и Volkswagen — активно расширяют линейки EV, Honda рискует потерять долю рынка и отстать в технологическом развитии.

По оценкам экспертов, отказ от самостоятельного продвижения в сегменте EV позволяет компании сэкономить на инвестициях, но в долгосрочной перспективе снижает контроль над ключевыми технологиями и возможностями бренда на рынке электромобилей.

