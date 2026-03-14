«Аэрофлот» уплотняет самолеты для увеличения пассажиропотока

«Аэрофлот» изменит конфигурацию салонов в 29 самолетах Boeing. В результате изменится количество мест в бизнес-классе и экономе, говорится в сообщении авиакомпании.

Компания сократит количество мест в бизнес-классе и увеличит их в экономе, что позволит перевозить до 230 тыс. пассажиров больше ежегодно.

На 22 самолетах Boeing 737−800 количество кресел будет увеличено с 158 до 162: бизнес-класс сократится с 20 до 12 мест, эконом — расширится со 138 до 150. Остальные 15 самолетов этого типа сохранят прежнюю конфигурацию на 158 мест, но будут работать на маршрутах с повышенным спросом на премиум-классы.

На 7 самолетах Airbus A320ceo вместо 140 кресел в салоне будет 158, бизнес-класс «похудеет» с 20 мест до восьми — то есть сократится в 2,5 раза.

В результате всей перекомпоновки «Аэрофлот» получит прирост кресельной емкости на 214 мест. При этом авиакомпания заверяет, что шаг кресел во всех классах останется в рамках стандартов перевозчика. Завершить работы по перекомпановке салонов планируется в течение второго квартала 2026 года. На текущий момент изменения уже коснулись 6 самолетов.