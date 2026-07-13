Минпросвещения разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми

Минпросвещения России направило в регионы методические рекомендации по использованию цифровых устройств детьми с учетом возраста. Ведомство советует максимально исключить использование гаджетов детьми до двух-трех лет, а затем постепенно увеличивать допустимое экранное время, пишет «Интерфакс».

Так, следует увеличивать время пользования гаджетами до 20 минут в день — для детей от двух до трех лет, до одного часа — от трех до семи лет, до 1,5 часа — от семи до 11 лет и до двух часов — от 11 до 16 лет. При этом экранное время рекомендуется чередовать с физической активностью и отдыхом для глаз.

Отдельные рекомендации касаются просмотра телевизора. Детям от трех до семи лет советуют проводить перед телевизором не более 30 минут в день, в возрасте восьми-десяти лет — до часа, с 11 до 14 лет — до 1,5−2 часов, а подросткам 14−18 лет — до трех часов в день с обязательными перерывами каждый час. В министерстве отмечают, что телевизор оказывает меньшую нагрузку на зрение, чем экран компьютера или смартфона, однако длительный просмотр также нежелателен.

Для работы за компьютером ведомство рекомендует детям семи-11 лет проводить за экраном не более 30 минут подряд с перерывами каждые 20 минут. Подросткам 12−14 лет советуют ограничивать непрерывную работу 45 минутами, а в возрасте 15−17 лет — одним-двумя часами в день, обязательно чередуя занятия за компьютером с офлайн-активностью и упражнениями для осанки.

Кроме того, Минпросвещения рекомендует отдавать предпочтение обучающим и развивающим играм, а также по возможности сопровождать детей при просмотре цифрового контента, обсуждая увиденное и формируя безопасные привычки использования технологий.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в российских школах начнут внедрять профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленного изучения информатики. В программу войдут основы работы с данными, нейросетями, этикой ИИ и цифровой безопасностью.