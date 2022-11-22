Минпромторг ожидает роста рынка российской электроники до 6,3 трлн рублей к 2030 году

Объём рынка российской электроники планируется увеличить до 6,3 трлн руб. к 2030 году с 370 млрд руб. в 2021 году, сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак в рамках международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов». Его слова приводит ТАСС.

Замминистра отметил, что доля объёма российской электроники на территории страны к 2030 году должна составлять 70%, а доля зарубежной — 30%.

Кроме того, Шпак рассказал о планах нарастить производство российской электроники: «Мы в 2030 году должны в 17 раз увеличить наше производство. Понятно, что задача на первый взгляд кажется невыполнимой. Но, все те, кто нам мешает, нам решили и помочь. Импортозамещение в нашей стране уже по факту произошло, многие ниши освободились».

По словам замминистра, благодаря уходу зарубежных вендоров освободились рыночные ниши и ресурсы для создания собственных продуктов. «Мы создаём новые продукты, в корне которых лежат технологии доверия при проектировании информационных систем нового поколения, что должно стать нашим конкурентным преимуществом», — указал Шпак.

В апреле правительство подготовило предварительную концепцию нового национального проекта в области электроники, на реализацию которого до 2030 года планируется потратить почти 3,2 трлн руб.

Отмечалось, что исполнение нацпроекта будет идти по четырём направлениям: «продукт», «инфраструктура», «спрос» и «кадры». По ним готовят отдельные федеральные проекты. В числе ответственных за реализацию нацпроекта — Минпромторг, Минцифры, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов.