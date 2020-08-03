Минэкономразвития и МТС поставят сим-карты в магазины, аптеки и на заправки

Минэкономразвития и МТС проведут трехлетний эксперимент: сим-карты оператора будут продавать в продуктовых магазинах, аптеках, на заправках и в интернете. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

Планируется, что продажи начнут в 2021 году. Эксперимент запускают в рамках законопроекта о «регуляторных песочницах», который Госдума приняла в третьем чтении 22 июля.

Сейчас купить сим-карту можно либо в салоне оператора, либо с помощью электронной подписи (если при выдаче ключа к ней личность подтверждена в Единой системе идентификации и аутентификации). Если власти одобрят проект по результатам тестирования, для некоторых компаний на определенных территориях установят «отклонение от текущего законодательства».

Покупатель сим-карты получит бесплатный пакет интернета. Это позволит ему скачать приложение, где нужно зарегистрироваться и сфотографироваться с паспортом.

Пилотными регионами могут стать Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Красноярский, Пермский и Приморский края, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Самарская и Свердловская области, Башкирия и Татарстан. Если эксперимент будет успешным, продажу сим-карт вне салонов связи запустят по всей России.

О том, что проект реализуют именно с МТС, изданию сообщил источник, знакомый с ситуацией — в самом ведомстве не сообщили, какой оператор будет участвовать. В компании говорят, что заинтересованы в эксперименте и собираются использовать приложение «МТС Абонент» для подключения сим-карт удаленно.

Проект сможет снизить оборот «серых» сим-карт и увеличить сеть дистрибуции более чем на 135 тыс. пунктов продаж, считают в МТС. По оценке оператора, это поможет подключать более 560 тыс. абонентов в год дополнительно. Прогноз по общим удаленным подключениям МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2 — более 1,9 млн абонентов в год. Кроме того, МТС сможет заплатить в бюджет еще более 90 млн рублей налогов в год, а вся «большая четверка» — свыше 310 млн рублей.

Сим-карты уже можно купить за пределами салонов связи. Покупателям «Пятерочки» в Москве и Подмосковье доступно подключение к Tele2, «Вымпелкому», Yota и виртуальным операторам. В «Магните» продаются сим-карты Tele2. Однако продажа сейчас находится «в серой зоне», говорят эксперты и чиновники. Власти пока «закрывали на это глаза», особенно на фоне распространения COVID-19 и режима самоизоляции.

Tele2 объявил о начале продаж сим-карт в сети «Магнит» в середине июля. Их можно купить на кассе в 2060 торговых точках ритейлера в Москве, Краснодаре и Екатеринбурге. Спустя несколько дней оператор рассказал, что подключение теперь также доступно в онлайн-магазине Wildberries.