«Лукойл» получил предложение от трейдера Gunvor о покупке зарубежных активов

Российская нефтяная компания «Лукойл» приняла предложение международного сырьевого трейдера Gunvor о покупке своих зарубежных активов. «Лукойл» намерен продать LUKOIL International GmbH. Стороны согласовали основные условия сделки. Российская компания обязалась не вести переговоры с другими покупателями. Об этом сообщила пресс-служба «Лукойла».

LUKOIL International GmbH — «дочка» «Лукойла», владеющая зарубежными активами компании.

Gunvor — один из крупнейших трейдеров нефтью и нефтепродуктами. Главе компании Торбьорну Торнквисту принадлежит 84,2% акций. Остальные ценные бумаги используют для поощрения сотрудников, пишет «Интерфакс».

Для заключения обязывающего договора Gunvor должен получить разрешение Управления по контролю за иностранными активами казначейства США. Могут понадобиться лицензии, разрешения и согласования в других странах.

В случае необходимости стороны обратятся за продлением лицензии, выпущенной управлением, и другими разрешениями для бесперебойной операционной деятельности международных активов и их банковского обслуживания на период до завершения сделки.

«Лукойл» выставил на продажу свои иностранные активы после введения санкций американскими и британскими властями.