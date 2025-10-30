Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.10.2025 в 18:00

«Лукойл» получил предложение от трейдера Gunvor о покупке зарубежных активов

Речь идет о приобретении LUKOIL International GmbH

Российская нефтяная компания «Лукойл» приняла предложение международного сырьевого трейдера Gunvor о покупке своих зарубежных активов. «Лукойл» намерен продать LUKOIL International GmbH. Стороны согласовали основные условия сделки. Российская компания обязалась не вести переговоры с другими покупателями. Об этом сообщила пресс-служба «Лукойла».

LUKOIL International GmbH — «дочка» «Лукойла», владеющая зарубежными активами компании.

Gunvor — один из крупнейших трейдеров нефтью и нефтепродуктами. Главе компании Торбьорну Торнквисту принадлежит 84,2% акций. Остальные ценные бумаги используют для поощрения сотрудников, пишет «Интерфакс».

Для заключения обязывающего договора Gunvor должен получить разрешение Управления по контролю за иностранными активами казначейства США. Могут понадобиться лицензии, разрешения и согласования в других странах.

В случае необходимости стороны обратятся за продлением лицензии, выпущенной управлением, и другими разрешениями для бесперебойной операционной деятельности международных активов и их банковского обслуживания на период до завершения сделки.

«Лукойл» выставил на продажу свои иностранные активы после введения санкций американскими и британскими властями.

ЛУКОЙЛ Сделка Gunvor
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.