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31.03.2023 в 19:08

Midjourney ограничила бесплатный доступ

Компания называет причиной наплыв пользователей с ненастоящими аккаунтами

Создатели нейросети Midjourney ограничили бесплатный доступ к ресурсу из-за огромного количества пользователей, сообщает The Verge со ссылкой на письмо генерального директора и основателя компании Дэвид Хольца.

Ввести запрет на бесплатный доступ к ИИ было решено из-за огромного количество пользователей с фейковыми аккаунтами, которые хотели получить бесплатные изображения. Это приводило к сбоям, и платные подписчики не могли нормально пользоваться сервисом.

Интернет-пользователи ранее предполагали, что ограничение связано с распространением в сети реалистичных фейковых изображений со знаменитостями: арестованного полицией Дональда Трампа и папы римского Франциска в пуховике. Дэвид Хольц опроверг эти домыслы. Он отметил, что пробная бесплатная версия не даёт доступ к самой последней, пятой версии Midjourney, с улучшенной генерацией — только она могла бы создать столь реалистичные изображения.

Последняя Midjourney стала доступна в середине марта 2023 года. Её главной особенностью стала улучшенная генерация изображений рук и пальцев.

нейросети ИИ Midjourney
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