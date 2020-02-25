Microsoft планирует отказаться от плиточного интерфейса

Компания Microsoft планирует полностью отказаться от «живых плиток» в меню «Пуск», сообщает издание Windows Latest со ссылкой на разработчиков, которым известны планы корпорации.

Плиточный интерфейс впервые появился в Windows Phone 7 в 2012 году, такое меню содержит около двух десятков плиток, непрерывно показывающих какую-либо свежую информацию. Проблема заключается в том, что чаще всего в сообщениях системы нет никаких полезных данных. Тем более, такой интерфейс хорош для мобильных устройств, пишет издание, а пользователи стационарных ПК больше склоняются к старому варианту меню.

При этом плитка не смотрится более выигрышно даже за счет поддержки сторонних популярных приложений вроде Twitter, Facebook и Instagram. Сейчас этот интерфейс находится на поддержке, но обновлений его в Windows 10 в ближайшее время не планируется.

Согласно слухам, плитка сменится на список приложений, которые пользователь запускает чаще всего. Обновления разбиты на несколько циклов, которые начнутся не раньше 2021 года. Уже сейчас плиточный интерфейс убран из Windows 10X, показанной в начале февраля. Вероятнее всего, грядущие изменения будут позаимствованы именно из меню Windows 10X.

В 2019 году впервые с 2011 года наблюдался бурный рост поставок персональных компьютеров во всем мире. По оценкам специалистов, рост составил 2,7% до 266,7 млн устройств (IDC) или на 0,6% до 261,2 млн устройств (Gartner).

Обе компании уверены в том, что спрос на ПК повысился из-за заявления Microsoft о прекращении технической поддержки операционной системы Windows 7. Для получения обновлений ОС владельцы устройств, которым меньше трех лет, могут обновиться до Windows 10, а остальным придется покупать новую технику.