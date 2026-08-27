Meta* согласилась изменить работу соцсетей для подростков в США

Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) согласилась выплатить более $17 млрд для урегулирования иска, поданного властями 29 штатов США. Они обвиняли компанию в том, что Facebook и Instagram (**обе соцсети запрещены в России, принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), были разработаны с функциями, способными вызывать зависимость у детей, а также в нарушении правил сбора данных несовершеннолетних. Об этом сообщает Reuters.

Meta* договорилась со штатами США об урегулировании дела. Максимальная сумма выплат может составить $17,1 млрд. Гарантированная часть выплаты составляет около $12,2 млрд и будет перечислена штатам в течение 10 лет. Общая сумма может увеличиться, если другие крупные соцсети — TikTok, YouTube и Snapchat — заключат соглашения на сопоставимых условиях.

Помимо выплаты, Meta* согласилась изменить работу своих платформ для подростков в США. В частности, предусмотрено ограничение использования соцсетей двумя часами в день и блокировка доступа в ночное время. Также компания должна усилить проверку возраста и родительский контроль.

При этом Meta* не признала нарушений. Соглашение должно получить одобрение федерального суда Калифорнии.

Ранее глава Instagram** Адам Моссери отверг обвинения американских прокуроров в том, что Meta* скрывала от общественности невыгодные данные о безопасности подростков на платформе.